Beurswaakhond neemt Chinees accountantskantoor onder de loep na groot boekhoudschandaal

Het op een na grootste accountantskantoor van China ligt onder vuur. De Chinese beurswaakhond onderzoekt of de accountant betrokken is bij het vervalsen van financiële gegevens van een beursgenoteerd bedrijf.

Bij de toezichthouder gingen in januari alle alarmbellen rinkelen; het beursgenoteerde bedrijf Kangde Xin kon een kortlopende lening van 1,5 miljard yuan (ruim 200 miljoen euro) niet terugbetalen. En dat terwijl het in september vorig jaar nog 15 miljard yuan (2 miljard euro) in contanten en bankdeposito’s op zijn balans had staan.

Een half jaar later én talloze onderzoeken verder, verdenkt de beursautoriteit China Securities Regulatory Commission (CSRC) het Chinese bedrijf (dat handelt in polymeer) ervan zijn cijfers flink te hebben opgepoetst. Zo zou het tussen 2015 en 2018 zijn winstcijfers met ruim 1,5 miljard euro hebben opgehoogd. Ook zou het bedrijf zich schuldig hebben gemaakt aan het opvoeren van fictieve kosten, bijvoorbeeld voor onderzoeken.

Het onderzoek van de beurswaakhond richt zich allang niet alleen op de onderneming, ook de rol van accountant Ruihua wordt onderzocht op mogelijke betrokkenheid bij de fraude. De beurswaakhond neemt de zaak hoog op, zo blijkt. Het kantoor - met meer dan 300 beursgenoteerde bedrijven en ruim 1000 overheidsbedrijven als klant één van de grootste accountantskantoren van China - mag hangende het onderzoek geen fusies of overnames meer begeleiden. Daardoor zijn al 43 beursgangen in de ijskast gezet, melden verschillende Chinese media.

Serieuze twijfels

In een onlangs uitgebrachte verklaring ontkent de accountant alle aantijgingen en zegt het zijn controletaken richting Kangde Xin naar behoren te hebben uitgevoerd. ,,Het lijkt erop dat de toezichthouder serieuze twijfels heeft en daarom zulke zware maatregelen treft”, constateert directeur Paul Koster van de Nederlandse beleggersclub, de Vereniging van Effectenbezitters.

Volgens hem moeten de uitkomsten van dit onderzoek worden afgewacht, maar is het de vraag of ‘accountantskantoren zeker in landen als China hun rug onder druk recht kunnen houden’. ,,Je ziet het vaker dat bij een overname de aanwinst tegenvalt en er dan boekhoudkundige trucjes bedacht worden om het verlies te verdoezelen. Dan heb je een sceptische accountant nodig die kritische vragen stelt. En of de accountant sceptisch is, is hangt sterk af van de cultuur van een land, is mijn ervaring.”

Tegenover zakenkrant The Financial Times wees Stuart Witchell van adviesgroep Berkeley Research, er fijntjes op dat ‘een boekhoudkundige nooit helemaal vertrouwd kan worden in opkomende markten, inclusief een land als China’. Kangde Xin is overigens niet de enige Ruihua-klant waar de beursautoriteit CSRC naar kijkt. Ook Furen Medicines Group kon zijn dividend over 2018 niet uitbetalen aan beleggers, hoewel het in de boeken nog 1,8 miljard yuan (230 miljoen euro) aan contanten had staan.