Beter Bed overgenomen door investeerder voor 168 miljoen euro en verlaat de beurs

,,Torqx heeft een staat van dienst in het bouwen van betere bedrijven met een ondernemersmentaliteit en ondersteunt onze strategische routekaart volledig”, benadrukt de bestuursvoorzitter. Ook is hij enthousiast over het bedrag dat de koper wil betalen. Torqx telt 6,10 euro per aandeel neer. Volgens Kruijssen is dat een ‘zeer aantrekkelijk voorstel’ voor beleggers die nu aandelen Beter Bed bezitten. Zij zullen nog moeten instemmen met het bod.