Ben je een shopaholic? Neem een vriend mee

Zo'n 10 procent van de Nederlanders valt in de categorie dwangmatige shoppers, verklaart Fennis. Het gaat om mensen die regelmatig met veel meer spullen thuis komen dan ze van plan waren te kopen. Met als gevolg dat ze spijt hebben van hun excessieve spendeerdrift, spullen terugbrengen of - in de extremere gevallen - zichzelf in de schulden steken.



,,Tegenover hun vrienden schamen ze zich voor hun gedrag", verklaart Fennis de bevindingen uit experimenten en hersenscans. ,,Uit de band springen is een teken dat anderen je niet echt kunnen vertrouwen. Uit angst om vrienden te verliezen, zijn deze mensen eerder geneigd zich te beheersen als ze tijdens het shoppen aan hun vriendschappen worden herinnerd.''



Voor mensen die vrezen zich tijdens de kerstinkopen te buiten te gaan, heeft de onderzoeker een tip: neem een vriendin of vriend mee. ,,En ben je bang online te veel te kopen, zet dan een foto van een goede vriend of vriendin op het beginscherm van je telefoon of computer. Facebook kan ook een gunstig effect hebben, omdat je daar afbeeldingen van je vrienden ziet."