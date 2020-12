Belgische detailhandel: Nederlanders welkom, maar kom niet massaal

,,Of het nou om Nederlanders, Duitsers, Chinezen of Japanners gaat, het kan veilig”, zegt Cardyn. Hij benadrukt dat dit niet betekent dat hij Nederlanders oproept om massaal af te zakken naar België. ,,Ik bedoel te zeggen dat het bij ons veilig kan, met alle maatregelen die we hebben. Maar je moet het niet zien als een uitnodiging. De situatie is ook in België precair en wij zouden ook in de problemen komen met onze overheid als we mensen zouden oproepen om hierheen te komen.”

België maakt zich op voor een stroom toeristen uit vooral Nederland en Duitsland op zaterdag en koopzondag in populaire winkelsteden als Antwerpen, Hasselt, Knokke en Luik. De grenzen zijn immers niet gesloten, al is het 'dringende advies’ om na een bezoek aan België tien dagen in quarantaine te gaan. Cardyn wijst erop dat er strenge regels gelden. Een klant mag alleen in zijn eentje binnen, met een mondkapje op en voor maximaal dertig minuten. De winkeliers mogen niet meer dan één klant per 10 vierkante meter toelaten. ,,Geen funshoppen”, waarschuwt Cardyn.

Gisteren riepen premier Rutte en regeringsleiders van België en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in een gezamenlijke videoboodschap hun burgers nog op de komende weken thuis te blijven. ,,Als goede buren moeten we solidair zijn”, zegt premier Mark Rutte.

Sluiten van de grenzen

Samen met de Belgische premier Alexander De Croo en minister-president Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen roept Rutte op alleen voor noodzakelijke reizen de grens over te gaan. ,,Ga niet shoppen in België. Of voor de fun. Ook al gaan wij daar graag op bezoek, omdat je er fijn kan eten en winkelen. De realiteit is nu dat niet alleen wij de grens oversteken, maar het virus ook”, aldus Rutte. Hoe beter we deze regels opvolgen, hoe sneller we elkaar weer kunnen ontmoeten, besluit De Croo.

Quote De realiteit is nu dat niet alleen wij de grens oversteken, maar het virus ook Mark Rutte, premier Jan Meerman van de Nederlandse non-foodbrancheorganisatie INretail snapt de uitlatingen van Comeos niet. ,,Dit kan niet de bedoeling zijn. Hierdoor krijg je allemaal reisbewegingen waar we juist vanaf willen.”

Vrijdagmiddag buigen de leiders van de zes Belgische regeringen zich over maatregelen om te voorkomen dat grote aantallen Nederlanders in België komen winkelen, bijvoorbeeld sluiten van de grenzen net als in de eerste lockdown.



In België zijn de winkels sinds 1 december weer open. Toen daar de winkels gesloten waren, staken Belgen massaal de grenzen met de buurlanden over om er te shoppen toen dat in eigen land niet kon. Comeos heeft de overheid wel opgeroepen te zorgen voor genoeg politie en ander personeel op straat en in winkelcentra om de stromen winkelend publiek bij grote drukte in goede banen te leiden. De gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, heeft al aangekondigd dat ze geen speciale maatregelen treft. ,,Dat is iets dat de federale overheid moet bekijken met de Nederlandse overheid.”

