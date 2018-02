Belastinglast drukt Coca-Cola in het rood

Nieuwe superheldenfilm Black Panther heeft Nederlands tintje

15 februari Zo'n 150 medewerkers van het Enschede bedrijf Xsens zaten vanochtend in de bios te smullen van het resultaat van hun eigen werk. Het bedrijf leverde het ‘motion capture’ pak voor de special effects in de superheldenfilm Black Panther. De film is vandaag in première gegaan.