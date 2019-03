Belastingdienst: recordaantal van 470.000 aangiften op eerste dag

De eerste aangifte was al een minuut na middernacht. Na een uur waren er al bijna 16.000 aangiften gedaan. ,,We weten niet precies waarom zoveel mensen de eerste dag al aangifte hebben gedaan. Maar mogelijk is een aantal mensen dat vanwege regenachtig weer gaan doen'', aldus de woordvoerder.



Verder is de eerste dag van oudsher een populaire dag voor de belastingaangifte. ,,En mogelijk heeft ook meegespeeld dat het in een deel van het land vakantietijd is en dat mensen nog net voor de carnaval hun aangifte wilden regelen.‘’



Dit jaar kregen 8 miljoen mensen een uitnodiging om aangifte te doen: 6,7 miljoen particulieren en 1,3 miljoen ondernemers. Aangifte doen kan tot 1 mei. Mensen die voor 1 april aangifte doen, krijgen uiterlijk 1 juli te horen of ze geld terugkrijgen of moeten betalen.