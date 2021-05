Bedrijven kunnen, van onze belastingcenten, een lucratief handeltje in vervuiling opzetten

Hang een prijskaartje aan vervuiling, en de wereld wordt schoner. Dat is het idee achter de handel in emissierechten, een soort tegoedbonnen voor CO 2 -uitstoot. Afgelopen week steeg de prijs daarvan tot een recordhoogte. Dinsdag kwamen de kosten van 1 ton CO 2 -uitstoot voor het eerst boven de 50 euro uit. Dat vervuilen duurder wordt, klinkt als winst voor het klimaat. Toch was het ook een champagnemomentje voor sommige grote vervuilers.