Bedrijf sleept miljoenenorder binnen voor klus op luchthaven Parijs

Vraag een gemiddelde Almeloër of hij weet wat Pentas is en hij zal zijn schouders ophalen. „Laatst was wethouder Arjen Maathuis bij ons op bezoek. Die gaf toe dat hij nog nooit van ons had gehoord”, vertelt mededirecteur Marthijn Koorn (30). Toch werken er ondertussen 85 vaste collega’s en 25 inleenkrachten bij het bedrijf dat zich specialiseert in op maat gemaakte kunststof producten. Het bedrijf is actief in de hele wereld. Op vliegvelden in Duitsland, Frankrijk, Dubai en China wordt gebruikgemaakt van bagagetrays uit Almelo.