Bedrijf schaakgrootmeester Magnus Carlsen neemt Nederlandse uitgeverij over

Play Magnus Group (PMG), het bedrijf van de Noorse schaakgrootmeester Magnus Carlsen, neemt de Alkmaarse uitgeverij Interchess over. Interchess staat in de schaakwereld vooral bekend als de uitgever van het toonaangevende magazine New in Chess .

De overname komt op een moment dat de denksport ongekend populair is. Geïnspireerd door de jonge Nederlander Jorden van Foreest (21), die onlangs het prestigieuze Tata Steel schaaktoernooi won, en niet te vergeten de Netflix-hit The Queen's Gambit slaan velen aan het schaken.

,,Ons bedrijf heeft zeker een impuls gekregen doordat nieuwe spelers op zoek zijn naar boeken en digitale informatie over het schaakspel’’, zegt Remmelt Otten, uitgever van Interchess. Hij is blij dat het Noorse PMG zijn oog heeft laten vallen op het Nederlandse bedrijf. ,,We werkten al langer samen, maar het geeft ons rust dat we als relatief kleine uitgeverij nu onderdeel zijn van een groot en goedlopend bedrijf.’’

116 landen

Het Engelstalige schaakblad New in Chess heeft zo'n tienduizend abonnees in 116 landen. Maar de uitgeverij heeft ook een webshop en digitaliseert steeds meer publicaties en educatiemateriaal. Beide partijen zien door het samengaan mogelijkheden om de schaaksport, zowel spelen als trainen, verder te digitaliseren. ,,Play Magnus Group ging afgelopen oktober naar de beurs in Oslo en dat is tot nu toe een groot succes, de koers is sindsdien met zo'n 50 procent gestegen. We weten ook wel dat de populariteit op een gegeven moment zal afvlakken, maar de verwachting is dat een deel van de nieuwe schakers wil blijven leren. En daar kunnen ze ons goed bij gebruiken.” De beursgang leverde zo'n 44 miljoen euro op, bedoeld voor verdere groei.

Magnus Carlsen, die in 2013 op zijn 22ste voor het eerst wereldkampioen werd, begon dat jaar met een gelijknamige website en app. Het was de basis voor de Play Magnus Group, waarvan hij nog steeds mede-eigenaar is. Spelers kunnen via het PMG-platform spelen tegen een schaakcomputer die Carlsen voorstelt op verschillende leeftijden (vanaf 5 jaar) of tegen andere online spelers. Inmiddels bezit Play Magnus ook schaakwebsites en de schaakapps Chess24 en Chessable, en coachingsite CoChess.

Volledig scherm Scène uit de Netflix-hit The Queen's Gambit. © Netflix

