Bankmedewerker gaf betaalgegevens tientallen klanten door aan privédetective

De privédetective en de bankmedewerker kenden elkaar van vroeger, uit de tijd dat ze samen bestuurslid van een vereniging waren, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde vonnis van de tuchtcommissie. Volgens de verklaring van de bankmedewerker kwam zijn vriend af en toe op bezoek als hij thuis aan het werk was. Hij kon inloggen op het banksysteem en checkte dan in het bijzijn van de privédetective de betaalgegevens van bepaalde bankklanten.



Volgens een analyse van de onderzoeksafdeling van de bank zou hij de rekeninggegevens van 109 klanten ongeoorloofd hebben geraadpleegd. Volgens de bankmedewerker zelf is zijn vriend in 2016 ongeveer 40 tot 50 keer langs geweest en vroeg hij soms van meerdere klanten tegelijkertijd inzage in gegevens. De bankier houdt het op zo'n 60 klanten.

Quote Een bankmede­wer­ker moet zich ervan bewust zijn dat hij voorkomt dat gegevens van klanten in verkeerde handen komen en daar ook naar handelen Tuchtcommissie Banken

Dat de privédetective de informatie deelde met diens opdrachtgevers, dát wist de bankier, zo verklaarde hij tegenover de tuchtrechter. Ook zei hij dat hij – mede omdat zijn vriend hem ervan overtuigde dat het niet zou uitkomen – het gevoel had dat hij geen ‘nee’ kon zeggen. De privédetective wist hem telkens weer over te halen om mee te werken, zo valt te lezen in het vonnis.



De man had er naar eigen zeggen geen ‘enkel belang bij en heeft nooit betaald gekregen voor het verlenen van inzage’. ,,Volstrekt ontoelaatbaar gedrag”, zo oordeelde de tuchtcommissie. ,,Er is sprake van een grove schending van de gedragsregels door verweerder. Een bankmedewerker moet zich ervan bewust zijn dat hij voorkomt dat gegevens van klanten in verkeerde handen komen en daar ook naar handelen", luidt het vonnis. De man heeft een beroepsverbod van twee jaar opgelegd gekregen. Hij was al op staande voet ontslagen door zijn werkgever.

Privékosten

Er blijkt overigens nog een andere bankmedewerker flink over de schreef te zijn gegaan. Volgens een andere gepubliceerde uitspraak van de tuchtcommissie declareerde een werkneemster ruim 1100 euro aan privékosten. Ook diende de vrouw in 2017 en 2018 in totaal vijf valse facturen in voor meer dan 40.000 euro van een besloten vennootschap waarbij zij zelf betrokken was. De vervolgens door de bank betaalde geldbedragen boekte zij grotendeels door naar haar privérekening.

,,Dit handelen van verweerster is niet integer, schaadt het vertrouwen van de samenleving in het bankwezen en is in strijd met de wet”, luidt het oordeel van de tuchtcommissie. Mede vanwege de hoogte van het frauduleus verkregen bedrag en het aantal keren dat zij zich oneigenlijk geld heeft toegeëigend, heeft de vrouw een beroepsverbod van achttien maanden opgelegd gekregen.

Haar arbeidsovereenkomst was al door haar werkgever beëindigd. Die was een onderzoek naar haar begonnen, nadat er twijfel was gerezen over de door haar ingediende (en de door haarzelf geaccordeerde) facturen.