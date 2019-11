‘Banken verwijzen klant door naar schuldhulp maar rekenen wel hoofdprijs roodstand’

Bij Herman thuis was de bel altijd kapot. Tenminste, dat dacht hij. Pas na het overlijden van zijn vrouw begreep Herman dat zij de bel altijd uitzette zodat deurwaarders niet konden aanbellen. Het stel had tienduizenden euro's schuld en dat had zijn vrouw jaren voor hem verborgen weten te houden. Herman bemoeide zich nooit met de administratie, legde hij me uit toen ik hem twee jaar geleden voor een schuldenserie in deze krant interviewde. Hij werkte fulltime in de bouw en vond geldzaken de taak van zijn vrouw.