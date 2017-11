Banken opgepast: Techbedrijven gaan de sector opschudden

Door nieuwe regels wordt het voor partijen zoals grote techbedrijven vanaf begin volgend jaar makkelijker om financiële diensten te gaan leveren. De vraag is of banken en andere partijen in de sector de technologische ontwikkelingen kunnen bijhouden en of ze er op kunnen inspelen en hoe een en ander voor de sector als geheel zal uitpakken.

Verdringing

DNB praat momenteel met partijen in de markt om te bezien of zij voldoende klaar zijn voor de op handen zijnde wijzigingen. Daarbij probeert DNB waar mogelijk ook regelgeving 'die niet past, te wijzigen. ,,Wij zitten soms zelf in de weg", erkent Sijbrand, die daarbij spreekt van een in sommige gevallen onbedoeld effect door maatregelen die in de crisis zijn genomen.