Banken klaar voor faillissementen: ‘Nu al lichte stijging, maar de golf moet nog komen’

Klokkenlui­der omkoopaf­fai­re SBM Offshore in Kroatië gearres­teerd

31 juli De voormalige medewerker van SBM Offshore die een smeergeldaffaire bij de oliedienstverlener aan het licht bracht, Jonathan Taylor, is in Kroatië gearresteerd. Dat bevestigt zijn Nederlandse advocaat na berichtgeving van De Telegraaf. De arrestatie volgt op een internationaal opsporingsbevel dat Monaco tegen Taylor had uitgevaardigd.