Banken in de fout bij berekening boeterente: klant krijgt geld terug

Bij Rabobank zijn 52.000 leningen aan een onderzoek onderworpen. In 40 procent van de gevallen betaalden klanten te veel boeterente, meldt een woordvoerder. Dat komt neer op ongeveer 20.000 klanten. Tv-programma Radar meldde deze week dat ABN AMRO 9.000 mensen heeft gecompenseerd. Per huizenbezitter gaat het om gemiddeld bijna 800 euro. Ook ING heeft 'enkele duizenden klanten' een compensatie betaald.



De herberekening vond plaats op last van de Autoriteit Financiële Markten. De operatie kost de banken miljoenen euro's. De waakhond ontdekte vorig jaar maart dat de banken zich bij het berekenen van de boeterente niet aan de regels hielden. Klanten betalen deze rente wanneer ze hun hypotheek oversluiten of vervroegd aflossen.

Lage rente

De laatste jaren pasten veel mensen hun hypotheek aan, omdat de rente extreem laag is. Een andere hypotheek kan daarom veel voordeel opleveren. Van oudsher rekenen banken kosten voor het oversluiten, onder meer om gederfde rente-inkomsten te compenseren.



Daarbij deed iedere bank iets anders. Daarom kwam er in juli 2016 een eenduidige richtlijn. De vergoeding mocht vanaf toen niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de banken lijden door het oversluiten. Dat moeten ze bovendien duidelijk onderbouwen. Uit onderzoek van de AFM bleek in maart vorig jaar echter dat de banken zich massaal niet aan de nieuwe richtlijn hielden. Daarop greep de toezichthouder hard in.

Herberekening