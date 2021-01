Banken heropenen tientallen geldstortautomaten voor ondernemers

Google sluisde minstens 128 miljard euro weg via Nederland

13 januari Google heeft in acht jaar tijd 128 miljard euro via een Nederlandse dochteronderneming naar belastingparadijs Bermuda gesluisd. Daarover betaalde het techbedrijf in Nederland ruim 25 miljoen euro belasting, schrijft de NOS op basis van het laatst gepubliceerde jaarverslag van dat Nederlandse dochterbedrijf.