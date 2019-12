Banken: buit plofkraak moet waardeloos worden

Rutte over vijf miljoen extra Na­vo-bijdrage: Echt klein bier

10:15 De bijdrage van Nederland aan de Navo-begroting gaat vanaf 2021 omhoog met iets meer dan 5 miljoen euro per jaar. ‘Echt klein bier’, zei premier Mark Rutte vandaag op de Navo-top in Londen over de verhoging van ‘een paar miljoen voor de administratieve kosten voor het hoofdkantoor’.