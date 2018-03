Banen bij Emté op de tocht door overname 130 supermarkten

Jumbo en Coop zijn maar wat blij met hun nieuwste aanwinst Emté, die zij samen hebben overgenomen om onderling te verdelen. ,,Zo vaak komen er geen supermarktketens te koop'', zegt topman Frits van Eerd van Jumbo. Voor het personeel van Emté is de deal niet per se goed nieuws. ,,Natuurlijk kijken we waar we synergievoordelen kunnen halen.''

Jumbo neemt tweederde van de 130 Emté-winkels over van groothandelsbedrijf Sligro, Coop de rest. Om welke filialen het gaat is nog niet bekend. Dat hangt onder meer af van de locatie en omvang, verklaart financieel topman Ton van Veen van Jumbo. ,,De grotere winkels zijn meer geschikt voor de Jumbo-formule, terwijl Coop juist sterk is met kleinere winkels.''

Bierviltje

Jumbo neemt Emté over van de concurrerend familiebedrijf Sligro, ook uit Veghel. Die twee rivaliseren van oudsher met elkaar. Jarenlang was Sligro-familie Slippens de meest succesvolle, maar Jumbo-familie Van Eerd stoomde zijn plaatsgenoot afgelopen jaren hard voorbij door Super de Boer, C1000 en La Place in te lijven. Op zijn beurt probeerde Sligro in 2012 de plannen van Jumbo te dwarsbomen om een grote Foodmarkt in Veghel te openen door naar de rechter te stappen - overigens tevergeefs.

Hoe de jongste deal tussen de twistende families precies tot stand is gekomen, willen de bedrijven niet zeggen. ,,Na de kerkdienst zijn we de kroeg in gegaan en hebben we de deal uitgetekend op een bierviltje. Zo gaat dat hier in Veghel'', grapt Frits van Eerd. ,,Nee hoor. En de rivaliteit tussen onze families wordt door de buitenwereld groter gemaakt dan hij is. Vanaf nu zijn we partners, Sligro gaat ons bevoorraden.''

Sligro wordt de belangrijkste leverancier voor La Place, de restaurantketen die Jumbo twee jaar geleden overnam uit de boedel van het failliete V&D. Met die nieuwe klant, die snel groeit in binnen- en buitenland, is Sligro dan weer zijn nopjes, stelt topman Koen Slippens van Sligro in een reactie. ,,Met de leveringen aan La Place verstevigen wij onze positie in de foodservicemarkt. We kunnen ons nu volledig richten op een toekomst als ambitieuze en toonaangevende internationale foodservicespeler.''

Synergievoordelen

Medewerkers op het hoofdkantoor en distributiecentra van Emté, in respectievelijk Veghel, Kapelle en Putten, zijn door de deal niet langer zeker van hun baan. ,,Natuurlijk kijken we waar we synergievoordelen kunnen halen'', zegt Frits van Eerd van Jumbo, die er nooit een geheim heeft gemaakt van zijn ambitie om Nederland - en vanaf dit jaar ook België - te veroveren met zijn gele supermarkten. ,,In het zuiden en oosten van het land heeft Emté heel wat goede locaties waar wij nog niet zitten. Emté past ontzettend goed bij ons'', vult Van Veen aan.



Jumbo en Coop spanden in het verleden al vaker samen om te voorkomen dat supermarkten van dezelfde formule te dicht in elkaars buurt komen. Toen Jumbo in 2009 300 winkels van Super de Boer overnam, verkocht het negentien winkels door aan Coop. Na de overname van 425 C1000-winkels gingen 54 filialen naar Coop.



Winkelpersoneel

Quote De grotere winkels zijn meer geschikt voor de Jumbo-formule, terwijl Coop juist sterk is met kleinere filialen Ton van Veen, financieel topman Jumbo Het winkelpersoneel van de 130 supermarkten hoeft zich volgens Van Eerd geen zorgen te maken. ,,Op de winkelvloer zullen eerder banen bij komen dan verdwijnen, omdat we de omzet van de supermarkten gaan vergroten.''

Vakbond CNV maakt zich zorgen over de arbeidsomstandigheden van het Emté-personeel. ,,Bij de eigen distributiecentra heeft Jumbo buiten de vakbonden om afspraken met het personeel gemaakt'', verklaart bondsbestuurder Kitty Huntjens.

Online

Volledig scherm Albert Heijn is nog altijd de grootste supermarktketen van Nederland © AD Deskundigen riepen al jaren dat Sligro beter afscheid kon nemen van zijn supermarktketen. De groothandels van Sligro doen het veel beter dan de supermarkten, en synergievoordelen tussen die twee takken zijn er te weinig. ,,Emté is te klein om zelfstandig door te gaan'', zegt Van Veen. ,,De investeringen die nodig zijn om concurrerend te blijven, bijvoorbeeld in online, zijn voor Emté niet op te brengen.''



Sligro is niet zomaar overstag gegaan. Een bod dat Jumbo vorig jaar uitbracht op zijn kleinere concurrent werd door moederbedrijf Sligro direct afgewezen. Naar verluidt waren ook Plus en Jan Linders in de race om Emté over te nemen. Dat juist grote concurrent Jumbo er met de buit vandoor gaat, is volgens Van Eerd het resultaat van een 'competitief verkoopproces'. ,,Wij hebben het beste totaalpakket neergelegd.''

Albert Heijn