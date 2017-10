Autoverkopen in september flink gestegen

Ryanair blijft groeien ondanks per­so­neels­pro­ble­men

10:06 De personeelsproblemen afgelopen maand bij Ryanair hebben de groei van het aantal passagiers niet of nauwelijks in de weg gezeten. De Ierse luchtvaartmaatschappij vervoerde 11,8 miljoen reizigers, 10 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee was de groei gelijk aan die in augustus.