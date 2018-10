Autoleasebedrijf LeasePlan wil naar de beurs

Het is de bedoeling dat er uitsluitend bestaande aandelen worden aangeboden, zowel aan particuliere als aan institutionele beleggers. De stukken zijn nu nog in handen van Lincoln Financing, waarachter een heel consortium zit met onder andere pensioenuitvoerder PGGM. Veel details, bijvoorbeeld het bedrag dat met de beursgang moet worden opgehaald, volgen later.

Het in 1963 opgerichte LeasePlan is een van grootste leasemaatschappijen in de wereld, met 1,8 miljoen auto's in meer dan dertig landen. Topman Tex Gunning ziet in een gang naar de beurs een 'logische volgende stap' in de ontwikkeling van het bedrijf. LeasePlan is via CarNext.com ook actief op de markt voor tweedehands auto's. Daarnaast runt het bedrijf een spaarbank in Nederland en Duitsland.