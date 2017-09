Augmented reality: je woning opmeten is nog maar het begin

Met augmented reality is veel meer mogelijk dan het meten van hoeken en objecten. ,,In Amerika heb je al een app waarmee je tijdens een honkbalwedstrijd op je smartphone kunt zien naar welke spelers je kijkt. Je ziet op je scherm hun namen meebewegen met het beeld. Dat is wel echt een nieuwe stap voor de technologie.”



Ook voor in huis zijn er interessante mogelijkheden. Zo is sinds gisteren de app IKEA Place beschikbaar, waarmee je direct kunt kijken of de Billy-boekenkast van de Zweedse meubelgigant wel past in je woonkamer. ,,Het is wachten tot ook andere winkels zulke dingen ontwikkelen. Uiteindelijk wordt zoiets ook met kleding mogelijk”, verwacht Broesder. ,,Dan maak je een scan van je lichaam, en kun je zonder te passen kijken hoe iets je staat.”