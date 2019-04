ASML-diefstal ‘gesprek van dag’

De diefstal van bedrijfsgevoelige informatie bij ASML is in de wereld van headhunters en recruiters het gesprek van de dag. Dat zegt Martijn Floris Melis van The Search Company in Eindhoven. Dit bedrijf speurt over de hele wereld in opdracht van grote bedrijven binnen en buiten deze regio naar talent op gebied van IT en technologie. Op het portfolio van het bedrijf, dat sinds 2000 bestaat, staan grote namen als DAF, Oracle en SAP.