Arm kind meer gebaat bij sterk wijkteam dan met nieuwe fiets

Armoede bestrijdenWat heb je als kind aan een nieuwe fiets van de gemeente als de ellende niet te harden is zodra je thuiskomt? Kinderarmoede in Nederland is niet gebaat bij materiële cadeautjes voor buiten de deur die de schone schijn ophouden.

Verkeerd besteed?

De Klijnsma-gelden voor arme kinderen waren bedoeld als een ongeoormerkt extraatje. Gemeenten krijgen jaarlijks 100 miljoen euro voor armoedeverlichting voor kinderen. De Tweede Kamer debatteerde afgelopen donderdag vol verontwaardiging over het vermoeden dat die gelden soms niet als extraatjes bij die kinderen terechtkomen. Ja, u hoort het goed, het gaat om een vermoeden. Want een evaluatie over de besteding van dat geld is er nog niet. Het enige wat de Kamerleden dreef, was het Nieuwsuur-item, waarin bleek dat het geld soms ook elders belandde.

Verkiezingsrethoriek

Dat, en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Partijen willen zich NU profileren op gemeentelijke thema's als armoedebestrijding. Wethouder Baldewsingh van Den Haag kon zich ook weer niet inhouden. De ijdele wethouder stond direct voor een camera te pochen dat hij verdikkeme wél warme jassen en een mobieltje uitdeelt, terwijl de rest van de wethouders er volgens hem een potje van maakt.

Het echte probleem

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman bracht gelukkig de inzichten van de Kinderombudsvrouw te berde. Ze zei: ,,De Kinderombudsvrouw vindt ons nu nog eenzijdig gericht op de situatie van kinderen buitenshuis, terwijl er juist binnenshuis veel te doen is. Volgens haar hebben we een samenhangende aanpak nodig, gericht op het verbeteren van de situatie van kinderen binnenshuis.'' Zoals Voortman het verwoordde was het ook precies Jetta Klijnsma haar bedoeling. Dat geld was niet voor niets ongeoormerkt. Het doel is de kinderen in die gezinnen iets gelukkiger te maken en hoe de gemeentes dat het beste doen is maatwerk.

Arm zijn is als een nacht doortrekken

We weten uit onderzoek van de wereldwijde armoede-expert Sendhil Mullainathan al veel over de mentale staat waarin gezinnen in armoede zich bevinden. 'Leven in armoede heeft hetzelfde effect op je brein als een nacht doortrekken. En dat dus iedere dag', concludeerde de onderzoeker. De stress van het niet kunnen rondkomen verlaagt je IQ met 13 punten bij het nemen van belangrijke beslissingen. Mensen komen er niet uit en dan ligt er ook nog ongezondheid, geweld en criminaliteit op de loer.

Het nieuwste onderzoek van Mullainathan laat zien dat schulden kwijtschelden op zichzelf ook weinig zin heeft. Binnen zes weten hadden de proefpersonen weer evenveel schuld als daarvoor. Het is de zoveelste aanwijzing voor maatwerk als oplossing.

Ode aan het Wijkteam

Volgende week is er weer een discussie in de Kamer. Dit keer over schulden. Ik zie ernaar uit, omdat de factsheet van de gemeenten toont hoezeer zij wel op de hoogte zijn. Hun pleidooi: 'zet je allerbeste gemeenteambtenaren in de frontlinie van het wijkteam'. Het wijkteam dat bij arme gezinnen aan de keukentafel gaat zitten met de vraag: 'hoe is de situatie hier en wat kunnen we eraan doen'? Daar zijn goed getrainde en dus dure mensen voor nodig. Elke euro Klijnsma-geld die daarheen gaat, is misschien minder zichtbaar dan een nieuwe fiets, maar zeker niet verloren.