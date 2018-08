Apple is officieel 1.000.000.000.000 (biljoen) dollar waard

1 biljoen is een duizelingwekkende hoeveelheid geld. Laten we het eens uitgeven.



Stel je koopt álle huizen die momenteel op Funda staan. Dat zijn er nu 106.467 met een gemiddelde prijs van 273.000 euro. Exclusief kosten koper ben je een dikke 29 miljard euro kwijt, omgerekend 34 miljard Amerikaanse dollar. Dan blijft er nog 966 miljard dollar over.



We kopen Shell (altijd al willen hebben) voor 292 miljard, dan blijft er nog 674 miljard dollar over.



Wat moeten we met die benzine? We schaffen ook de Volkswagen Groep (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania en MAN) voor 73 miljard dollar. Blijft er nog 601 miljard over.



Maar al die auto’s, al die files? We kopen ook Boeing erbij voor 202 miljard dollar. Blijft er nog 399 miljard dollar over.



Tesla dan, voor het milieu. 50 miljard. Blijft er nog 349 miljard euro over.



The Walt Disney Company voor 167 miljard. We hebben nog 182 miljard over.



Philips, onze nationale trots, voor 42 miljard Amerikaanse dollar. De bodem komt in zicht, we hebben nog maar 140 miljard dollar te spenderen.



Biertje? Heineken kost ons 60 miljard. Nog 80 miljard over om stuk te slaan.