ANVR: Reizen van en naar oranje gebied? Dat kan nog steeds veilig en verantwoord

Nederlandse reisorganisaties kunnen volgens brancheorganisatie ANVR nog steeds op een verantwoorde manier pakketreizen aanbieden naar landen met kleurcode oranje. Ook het feit dat in Nederland zelf het aantal coronabesmettingen snel oploopt en we om die reden niet meer welkom zijn in Marokko, is volgens de reiskoepel geen reden toeristische vluchten te schrappen. ,,85 procent van de Nederlanders is gevaccineerd.’’

Het vliegverbod dat de Marokkaanse overheid woensdag instelde tussen Marokko en Nederland, is voor de ANVR geen aanleiding om kritischer naar vliegvakanties buiten Europa te kijken. ,,Ja, het aantal coronabesmettingen stijgt, maar wij kijken vooral naar de vaccinatiegraad. Bijna 85 procent van de volwassenen in Nederland is volledig gevaccineerd. Daarom vinden wij dat onze reisorganisaties pakketreizen kunnen blijven uitvoeren. Ook naar oranje gebieden. We weten dat ze niet over één nacht ijs gaan en dat reizen alleen worden aangeboden als het veilig kan’’, zegt Mirjam Dresmé van de ANVR.

Veel landen buiten de Europese Unie, zoals ook Marokko, hebben nog steeds de kleurcode oranje (alleen noodzakelijke reizen). Tot grote frustratie van de reiswereld. Volgens de organisaties moet niet het aantal besmettingen per land of regio de doorslag geven bij het reisadvies, maar het aantal gevaccineerden. In de tussentijd besloten meerdere reisondernemingen om die reden toch pakketreizen naar oranje gebieden zoals Turkije, Kaapverdië, Egypte en soms dus ook Marokko aan te bieden.

Geen reden tot paniek

,,Het besluit van de Marokkaanse regering kwam zeer onverwachts, maar zelfs dan is het voor Nederlanders die een pakketreis hebben geboekt, geen reden tot paniek. Wij zorgen ervoor dat de terugreis wordt geregeld, hoe dan ook. En als een dergelijk besluit ook in andere landen wordt ingevoerd, staan we er ook’’, stelt Dresmé, die hoopt dat de Nederlandse regering de reisadviezen in november zal herzien. ,,Nu is het zo dat bijna alle landen buiten de EU op oranje staan. Dat hoeft helemaal niet, wij verlangen maatwerk. Dat er per gebied wordt gekeken naar de gezondheidssituatie. Dan zul je zien dat er veel meer landen op geel of groen springen en dat we veel meer veilige reizen kunnen aanbieden.’’

Niet alle touroperators boden georganiseerde reizen naar Marokko aan. Zo besloot Corendon al eerder niet meer op het Noord-Afrikaanse land te vliegen. ,,Dit heeft voornamelijk te maken met de manier waarop de Marokkaanse regering vergaande beslissingen als het vliegverbod abrupt en zonder enig overleg neemt. Ook vorig jaar werd het luchtruim plotseling gesloten, met alle gevolgen van dien. Wij willen voorkomen dat onze klanten door dit soort plotselinge beslissingen in de situatie terechtkomen dat ze niet meer terug kunnen naar Nederland’’, aldus Corendon-woordvoerder Simone van den Berk.

Ook Sunweb laat weten geen pakketreizen naar Marokko aan te bieden. Deze reisorganisatie is nog steeds voorzichtig als het gaat om oranje gebieden. Uitzondering vormt Egypte (rondom de Rode Zee). Sunweb biedt vanaf 1 november weer reizen aan naar deze regio. TUI vloog wel op Marokko en heeft kunnen regelen dat een groep van 78 Nederlanders vandaag nog naar huis vliegt. Ook Transavia heeft toestemming gekregen landgenoten via tien repatriëringsvluchten terug naar Nederland te brengen.

