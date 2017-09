Annuleringen bij Ryanair door massale uitloop piloten

,,Piloten, zeker bij Ryanair, mogen niet op vakantie wanneer ze willen. Hun aanvragen moeten altijd worden goedgekeurd door een hele rits aan personen binnen het bedrijf, waardoor het ze heel moeilijk wordt gemaakt. Ryanair ziet de vakantieaanvragen liever in november tot januari binnenkomen.'' Ondertussen dwingt de pilotencrisis het bedrijf om tot eind oktober per dag tussen de veertig en vijftig vluchten te schrappen. Door dit ingrijpen van de grootste Europese luchtvaartmaatschappij lopen de reisplannen van naar schatting 308.000 tot 385.000 reizigers in de soep. Het bedrijf mailde het neiuws afgelopen vrijdag naar de gedupeerden, van wie velen hun onvrede uiten. De Consumentenbond ontving al tientallen klachten en spreekt van 'contractbreuk'. Op sociale media regent het boze berichten.

Vrije dagen

Ook Freek Dericks (36) uit het Belgische Nieuwrode nabij Leuven plaatste zo'n bericht op Facebook ,,Met mijn vrouw zou ik aanstaande woensdag naar Bologna vliegen, maar we kregen te horen dat de vlucht niet doorgaat. Ze gaven geen reden voor de annulering. We kregen twee opties: kosteloos opnieuw boeken op een andere datum of ons geld terug. Dat eerste was geen optie, want dan hadden we dus op het laatste moment extra vrije dagen moeten opnemen.''



Voor Arend Nijkamp (65) uit Rijssen was het iets zuurder: hij hoorde pas in de rij op het vliegveld van Düsseldorf dat hij niet naar Alicante kon. ,,Ze hadden ons niet gemaild daarover. De mail kwam pas binnen nadat we zelf contact hadden opgenomen met Ryanair.''