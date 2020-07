Angstcultuur in vleessector: slachterijwerkers zwijgen opgelegd

Financiële Wasstraat Alles over verzekerin­gen: overstap­pen kan honderden euro's besparen

10 juli Financieel adviseurs van online vergelijker Independer vlooien op verzoek uw vaste uitgaven door. Als eenverdiener wil Wilma van Klinken (49) uit Aalsmeer haar vaste lasten omlaagbrengen. Dat kan, blijkt als de Financiële Wasstraat haar financiën onder de loep neemt. Alleen al door verzekeringen op te zeggen of over te stappen naar een andere verzekeraar kan ze honderden euro’s per jaar besparen.