Amsterdam verdient miljoenen met komst Medicijnagentschap

De Europese instelling komt in een nieuw gebouw op de Zuidas in Amsterdam. De bouw van het hoofdkantoor is begroot op 250 miljoen euro tot 300 miljoen euro. De 850 medewerkers zijn naar schatting goed 'voor zo'n 45 miljoen euro besteedbare netto loonsom per jaar', aldus ING. Van het te besteden geld komt een groot deel terecht bij de bedrijven in de regio, waaronder winkels, horeca en dienstverleners.