Amerikaanse investeerders melden zich voor Hema

,,We kijken naar middelgrote bedrijven in de retail in de Benelux met een omzet van tussen de 250 miljoen en 2 miljard euro. We zijn dus erg geïnteresseerd in Hema’’, zegt Russell Goldman, verantwoordelijk voor de overnames door Flacks Group, in De Telegraaf. ,,We zijn van plan om de komende twaalf tot achttien maanden een bod te doen op een retailbedrijf.’’