Amazon en Bol.com hijgen in de nek van Wehkamp

Minister Hoekstra blijft positief over EU-spaargaran­tie

11:10 Minister Wopke Hoekstra (Financiën) geeft de moed niet op over een Europese spaargarantie. ‘Integendeel’, zei hij in Brussel waar de EU-ministers van Financiën de afgelopen nacht geen akkoord konden bereiken over een EU-depositogarantiestelsel. ,,De discussie is losgetrokken”, aldus de bewindsman.