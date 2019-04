Alle toestellen Jet Airways aan de ketting

De Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways heeft alle vluchten geschrapt. Dat gebeurde nadat het niet gelukt was om noodkrediet los te krijgen. Daardoor kon Jet Airways onder meer de brandstofkosten niet meer betalen.

Het doek valt nog niet definitief volgens Jet Airways, dat spreekt van het ‘tijdelijk’ staken van zijn vluchten. Het bedrijf geeft aan zo snel mogelijk weer te willen vliegen. Van een faillissementsaanvraag is nog geen sprake, aangezien er achter de schermen nog steeds wordt onderhandeld met potentiële investeerders. Of die gesprekken nog op tijd komen om Jet Airways te redden is de vraag.

Het noodlijdende bedrijf is een partner van Air France-KLM. Passagiers die met Air France of KLM naar India vlogen, konden daardoor op Jet-vliegtuigen worden geboekt. Toen Jet Airways vorige week al de internationale vluchten staakten, gaf KLM al aan dat klanten op een andere manier naar hun eindbestemming zouden worden geholpen.

Jet Airways kampt al geruime tijd met grote financiële problemen. Volgens de Britse publieke omroep heeft de Indiase luchtvaartmaatschappij ruim 765 miljoen pond (884 miljoen euro) aan schulden. De Indiase luchtvaartmaatschappij heeft zo’n 23.000 mensen in dienst en vliegt op 600 binnenlandse en 380 internationale bestemmingen. Om die laatste vluchten te mogen uitvoeren, moeten luchtvaartmaatschappijen in India beschikken over minstens 20 vliegtuigen. Jet Airways heeft officieel een vloot van ruim 100 toestellen maar volgens Indiase media zijn er nog slechts zestien operationeel.

Problemen luchtvaart

Jet Airways is niet de enige luchtvaartmaatschappij die het zwaar heeft. Onlangs ging Wow Air al onderuit. Daarvoor moesten het Belgische VLM, het Duitse Germania en de Britse Flybmi moesten de deuren sluiten. Ook Norwegian, dat tegen stuntprijzen vliegt tussen Schiphol en de VS, zou in zwaar verkeren.