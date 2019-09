Alibaba-oprichter Jack Ma trekt zich terug

Jack Ma, de Chinese multimiljardair en oprichter van internetgigant Alibaba, trekt zich terug uit het bedrijf. Hij had aangekondigd dat te doen op zijn 55e verjaardag en die is vandaag.

Een voormalige onderwijzer die in 1999 een internetbedrijfje begon dat binnen twintig jaar een wereldleider werd op het gebied van e-commerce verkoop. Ma is de rijkste man van China en de waarde van zijn bedrijf wordt geschat op 430 miljard euro.



Jack Ma wil graag een Chinese Bill Gates worden. De Amerikaanse oprichter van Microsoft geeft jaarlijks miljarden aan goede doelen. De baas van Alibaba doet hetzelfde via zijn Jack Ma Foundation. Na zijn terugtreden wil hij terug naar zijn oude liefde, het onderwijs. Ma begon ooit als docent Engels. Ma, die altijd lid is gebleven van de Chinese Communistische Partij, denkt de komende jaren te besteden aan filantropie en het sponsoren van onderwijsprojecten wereldwijd. Op zijn 33e kocht hij zijn eerste computer. Met een groep vrienden investeerde hij in een online marktplaats in China.

Vorig jaar vertelde Jack Ma op het WereldEconomisch Forum dat het nooit de bedoeling was op CEO te worden. Hij was docent aan de universiteit en wilden een betere leraar worden. Om die reden wilde hij ervaring opdoen in het zakenleven. ,, Het was nooit de bedoeling rijk of succesvol te worden, maar plotseling waren we het, na veel mislukkingen", vertelde de bij leven al legendarische ondernemer.

Geheim

Het geheim van zijn succes vertelde hij ook in Davos: vrouwen. ,, Je hebt in een bedrijf veel vrouwen nodig anders kom je er niet. Vrouwen stellen vaker de klant centraal, wat onze prioriteit is".