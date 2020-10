Alibaba investeert miljarden in supermarktreus

Waarvan Akte Notaris valt met deur in huis: ‘Uw man heeft een zoon uit een eerdere relatie’

15 oktober Waargebeurde voorvallen uit de notarispraktijk, opgetekend door journalist Johan Nebbeling in ons katern ZO. Deze week hoort een vrouw dat de nalatenschap verdeeld moet worden over vier kinderen in plaats van drie.