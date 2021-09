Aldi test in Londen met supermarkt zonder kassa’s

Prijzen bestaande koopwonin­gen stijgen naar hoogste punt in 20 jaar tijd

23 augustus De huizenprijzen zijn in juli opnieuw naar een recordniveau gestegen door de sterke vraag en het beperkte aanbod. Bestaande koopwoningen waren 16,3 procent duurder in vergelijking met een jaar eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Dat is de grootste prijsstijging sinds oktober 2000.