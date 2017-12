Alcoholbranche zit in zijn maag met Neuken Liqueur: dit schaadt de hele markt

De omstreden slogans die het merk gebruikt in zijn reclame-uitingen zijn 'Wanneer vind jij Neuken het lekkerst? Voor of na de daad?', 'Het leven is een kwestie van nemen en genomen worden', 'Neuken = Lekker', 'Waarom heeft Sinterklaas zo'n grote zak?' en 'Nederland houdt van Neuken!'

,,Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet in strijd zijn met de goede smaak of het fatsoen'', aldus de twee organisaties die hun klacht voorleggen aan de Reclame Code Commissie. ,,Ook wordt er in uitingen opgeroepen overmatig te drinken. Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met zich mee kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame geboden.'' Directeur Peter de Wolf van STIVA zegt dat op een verantwoorde manier reclame moet worden gemaakt in de alcohol-industrie. ,,Deze wijze van adverteren past daar niet bij en schaadt de gehele branche'', aldus de Wolf.



Het bedrijf achter de likeur Neuken, dat vanwege zijn Duitse komaf uitgesproken moet worden als 'nojken', lijkt blij te zijn met de extra aandacht die de heisa oplevert. ,,Hé Matthijs van Nieuwkerk! Vanavond DWDD?'', vragen ze op Facebook.