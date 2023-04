Albert Heijn: staking distributiemedewerkers in loop van maandag al te merken in schappen

Inflatie bijna gehalveerd in maart, eten en drinken wel fors duurder

Het leven voor Nederlandse huishoudens is in maart gemiddeld 4,4 procent duurder geworden dan een jaar eerder, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee is de inflatie een stuk lager dan in februari, toen de prijzen gemiddeld met 8 procent stegen. Dat is vooral te danken aan de dalende energieprijzen, eten en drinken werden juist veel duurder.