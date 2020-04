Al 1,3 miljard naar bedrijven voor noodsteun salariskosten

Het UWV heeft sinds maandag 1,3 miljard euro overgemaakt naar bedrijven die zich hebben aangemeld voor de maatregelen voor ondersteuning in de loonkosten. Het grootste deel daarvan - 1,1 miljard euro - zal in verband met Pasen na het weekend op hun rekening komen.

Eerder deze week werd de eerste 230 miljoen euro al overgemaakt aan 9000 bedrijven. Tot nu toe heeft het UWV 79.000 aanvragen ontvangen voor de zogeheten NOW-regeling. Daarvan zijn er in totaal nu 66.000 verwerkt en uitbetaald.

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) betekent in de praktijk dat werkgevers met een minimaal omzetverlies van twintig procent over een periode van drie maanden in aanmerking komen voor de regeling. Als zij hun personeel gewoon doorbetalen gedurende deze periode, krijgen ze een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden tot en met mei. Het bedrag wordt in drie termijnen overgemaakt.

Geen ontslag

Naast het doorbetalen van het loon is er nog een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor de overheidssteun. Er mag gedurende de subsidieperiode geen ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd. Ook kent de steun grenzen: alleen salarissen tot 9538 euro per maand worden gecompenseerd.

Zelfstandigen

Voor zzp’ers heeft de overheid ook een regeling. Zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen bijzondere bijstand aanvragen in hun gemeente. De uitkering bedraagt maximaal 1500 euro per maand. Verdien je momenteel helemaal niets, dan krijg je het volledige bedrag uitgekeerd. Zijn er nog wel inkomsten, dan wordt de uitkering met dat bedrag verminderd. Wie meer verdient dan de bijstandsnorm krijgt niks. De bedragen die worden uitgekeerd zijn een gift. Zij hoeven dus niet terugbetaald te worden, tenzij achteraf blijkt dat het inkomen vooraf te laag is ingeschat.

Eenmalige gift

Voor bedrijven is er ook nog een andere compensatiemaatregel vanuit de overheid. Bedrijven kunnen een eenmalige belastingvrije gift van 4000 euro krijgen. Daarmee kunnen bedrijven die financiële schade oplopen door de coronamaatregelen, hun eerste directe kosten betalen. Het gaat dan om de huur of andere vaste lasten die doorlopen, terwijl de bedrijfjes geen of veel minder omzet draaien.

Deze week werd bekend dat ook tattooshops, taxichauffeurs en fysiotherapeuten aanspraak kunnen maken op de gift. Ook kleine mkb-bedrijven die etenswaren aanbieden of toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden en culturele evenementen krijgen steun. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de ophef onder veel mkb’ers die zich recentelijk beklaagden over het feit dat zij niet in aanmerking voor compensatie zouden komen.

