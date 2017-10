AkzoNobel voert fusiegesprekken met Amerikaans Axalta

Stad en land Rond blijven draaien in de ratrace van de Randstad

29 oktober Wie jong is en wat wil, die trekt naar de Randstad. Zo verging het mij in 1996 en zo gaat het bij de meesten al heel wat jaren. Ons voorpagina nieuws van vrijdag liet zien dat dit helemaal niet zo’n goed idee is. Leven in de Randstad maakt mensen het meest ongelukkig. Fijn wonen is moeilijk, banen zijn onzeker, de lucht is vies en je werk-privé balans gaat naar de haaien. Waarom blijven we dan toch massaal naar de Randstad gaan?