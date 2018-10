Air France en KLM in openlijk conflict over bestuur

Ben Smith , de nieuwe topman van de groep, heeft KLM-topman Pieter Elbers uitgenodigd om in het bestuur te komen van de groep. Maar in ruil wil Smith een plek in de raad van commissarissen van KLM.

De ergernis begon er al mee dat KLM die plannen uit de Franse pers moest vernemen. Er was niet officieel over gecommuniceerd. In Amstelveen is over de voorgestelde deal nu een keihard ‘onaanvaardbaar’ uitgesproken. Voor KLM kan er geen sprake van zijn dat de functie van Elbers expliciet wordt gekoppeld aan het toetreden van Smith tot de KLM-commissarissen. Er wordt zelfs al gesproken over ‘chantage’.