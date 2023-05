Ahold maakt 6,6 miljoen euro winst per dag, maar winstmarges in Europa staan juist onder druk

De onderliggende nettowinst in de eerste 90 dagen van het jaar kwam uit op 593 miljoen euro, 7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De winstmarges, die laten zien hoeveel cent winst er per euro omzet wordt geboekt, daalden juist iets. De omzet steeg met 9,4 procent tot 21,6 miljard euro. Opnieuw waren de activiteiten in de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize het merendeel van zijn omzet behaalt, veel winstgevender dan in Europa. Ook pakte de wisselkoers gunstig uit.

Prijzen

Onlangs had Albert Heijn last van stakingen in Nederlandse distributiecentra, waardoor de schappen in een aantal supermarkten van de keten steeds leger raakten. Dit is nog niet terug te zien in de resultaten, want de acties begonnen na het eerste kwartaal. Maar in die periode hadden Delhaize-winkels in België wel last van stakingen van boze werknemers die niet wilden dat die zaken overgingen naar franchisenemers. Volgens een analist van de bank Degroof Petercam kostte dat zo’n 100 miljoen euro omzet.