Ahold Delhaize scherpt klimaatdoel aan, expert vindt het te prijzen: ‘Dit zijn uitdagende doelstellingen’

CBS: inflatie licht gedaald tot 14,3 procent

De inflatie in Nederland is volgens de eigen rekenmethode van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in oktober op jaarbasis licht gedaald tot 14,3 procent, van 14,5 procent in september. De prijsontwikkeling van energie had afgelopen maand een drukkend effect op de inflatie, terwijl de prijzen voor voeding zorgden voor een verhogend effect.

8 november