Ahold Delhaize op kop in hogere AEX

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 554,46 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 844,95 punten. De beurs in Londen won 0,1 procent en Frankfurt klom 0,2 procent, Parijs verloor 0,1 procent.

Ahold Delhaize ging aan kop in de AEX met een winst van 5 procent. Het supermarktconcern boekte afgelopen kwartaal meer winst en omzet. Daarnaast gaat het bedrijf volgend jaar voor 2 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Digitaal beveiliger Gemalto was ook in trek bij beleggers en volgde met een plus van 3 procent.

ABN AMRO sloot de rij met een min van 2 procent. De bank boekte in het derde kwartaal flink meer winst. Wel vielen de rente-inkomsten volgens analisten wat tegen. SBM Offshore zakte 0,3 procent. De maritiem dienstverlener blijft flink last houden van moeilijke omstandigheden in de olie- en gassector. Tot en met het derde kwartaal vielen de opbrengsten een vijfde lager uit.

MidKap

In de MidKap stond IMCD bovenaan met een winst van 1,3 procent. De distributeur van specialistische chemicaliën en voedingsingrediënten wist de stijgende lijn van de omzet en winst door te trekken in het derde kwartaal. Logistiek vastgoedfonds WDP, dat ook met cijfers kwam, won 0,8 procent.

In Parijs leverde Crédit Agricole bijna 5 procent in. De Franse bank zag zijn handelsopbrengsten in het derde kwartaal hard dalen, vooral door tegenvallende inkomsten uit obligaties. Solvay verloor meer dan 4 procent in Brussel na tegenvallende resultaten van het Belgische chemieconcern.

E.ON klom 0,7 procent in Frankfurt. Het Duitse energieconcern boekte flink meer winst in de eerste negen maanden van het jaar. HeidelbergCement kreeg er ruim 4 procent bij dankzij sterke resultaten..

Euro en olie

De euro was 1,1602 dollar waard, tegen 1,1571 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 57,05 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 63,71 dollar per vat.