'Afschaffen dividendbelasting maakt Nederland aantrekkelijker'

Premier Mark Rutte had vorige week een lastige tijd toen hij de afschaffing van de dividendbelasting moest verdedigen in de Tweede Kamer. Want waarom wil hij ‘dit cadeautje voor buitenlandse beleggers’, zoals de oppositie het noemde, nou eigenlijk?

Een terechte vraag. Het gaat immers om 1,4 miljard euro aan inkomsten voor de overheid die nu verdwijnt. Met dat geld kan ook de salarisverhoging voor basisschoolleraren worden betaald en dan is er nog geld over om knelpunten in de zorg aan te pakken, om maar iets te noemen.

Dividendbelasting is een belasting op winst die bedrijven uitkeren aan de aandeelhouders. Die uitkering heet dividend. Beleggers betalen 15 procent belasting over die uitkering.

Het is wel een lekkere belasting eigenlijk, want alleen buitenlandse beleggers betalen hem. Nederlandse beleggers mogen de dividendbelasting aftrekken van hun andere belasting en betalen dus per saldo niets. Mooi toch een belasting die door anderen betaald wordt, maar waarvan alleen Nederland profiteert.

Geen effect

Dus wat voor voordelen biedt de afschaffing? Voor de oppositie in de Tweede Kamer was het duidelijk, geen enkel. Want het Centraal Plan Bureau (CPB), dat alle economische effecten van beleidsvoornemens doorrekent, zag geen extra economische groei of werkgelegenheid door de afschaffing. Geen positief effect concludeerde de oppositie. Niet doen dus.

Dat is wat te kort door de bocht zegt het CPB. Ze kennen geen studies die een positief of negatief effect aantonen. Met andere woorden ze weten het niet en daarom kunnen ze ook niets zeggen over positieve en negatieve effecten.

Quote Nederland stijgt weer in de lijstjes van aantrekkelijke landen om je bedrijf te vestigen Woordvoerder VNO-NCW Ook werkgeversvereniging VNO-NCW kan geen studie overleggen waaruit de voordelen blijken. Toch zijn de werkgevers hartstochtelijke lobbyisten voor de afschaffing. Want afschaffing maakt Nederland aantrekkelijker als vestigingsplaats voor internationale bedrijven zeggen ze. Bovendien wordt het voor buitenlandse beleggers aantrekkelijker om in Nederland te investeren. Dat maakt de financiering voor Nederlandse bedrijven goedkoper stellen de werkgevers. ,,Door de afschaffing stijgt Nederland weer in de lijstjes van aantrekkelijke landen om je bedrijf te vestigen,’’ zegt de woordvoerder van VNO-NCW.

Impuls

Quote We horen vaak van bedrijven dat afschaffen van de belasting een impuls is zich hier te vestigen Arjo van Eijsden, belastingexpert EY Daar is Arjo van Eijsden, belastingexpert en partner bij advies- en accountantskantoor EY het mee eens. ,,We horen vaak van bedrijven dat afschaffen van de belasting een impuls is zich hier te vestigen. Voor Amerikaanse bedrijven speelt dit wel degelijk een rol bij de beslissing om hier een hoofdkantoor neer te zetten. Omgekeerd zijn chemiebedrijf LyondellBasell en FiatChrysler met hun hoofdkantoor van Nederland naar Engeland verhuist omdat daar de dividendbelasting is afgeschaft.’’



Voor buitenlandse beleggers zijn Nederlandse aandelen nu minder aantrekkelijk vanwege de dividendbelasting. Dat geldt natuurlijk ook voor landen als Frankrijk en Duitsland, waar de dividendbelasting nog veel hoger is. Maar die landen hebben meer binnenlandse beleggers die in bedrijven investeren. ,,Nederlandse bedrijven zijn meer afhankelijk van financiering door buitenlandse investeerders en beleggers,’’ zegt Van Eijsden. Afschaffing van de dividendbelasting zorgt er voor dat er meer kapitaal beschikbaar komt en dat maakt financiering gemakkelijker en goedkoper.