AFM legt bank op Malta miljoenenboete op

Dat deed Novum Bank tussen september 2013 en juni 2016 onder de merknaam Cashper. In die tijd verleende het bedrijf 140.000 kortlopende leningen in diverse Europese landen, vaak tegen hoge kosten. De klanten moesten boven op de wettelijk toegestane 14 procent rente vaak ook een kwart van het geleende bedrag als kosten betalen. Novum Bank verstrekte leningen tot 1000 euro met een looptijd tot dertig dagen. Zo moest een klant die 200 euro leende voor dertig dagen in totaal 252,15 euro terugbetalen.