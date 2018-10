Afgang: Leaseplan blaast beursgang opnieuw af

Het mag gerust een fiasco genoemd worden: vorige week dinsdag maakte LeasePlan bekend op korte termijn een beursnotering in Amsterdam en Brussel aan te vragen. Van de zomer wilde LeasePlan dat ook al, alleen werd een beursgang toen voor de officiële bekendmaking afgeblazen. ,,We waren nog niet klaar," zei topman Tex Gunning daar recent over.



Nu moet ceo Gunning een al bekendgemaakte beursgang, op 1 of 2 november zou de notering een feit zijn, afblazen. In een toelichting aan het AD stelde Gunning vorige week nog dat zijn bedrijf er geweldig voor staat. Hij noemt het in 1963 te Amsterdam opgerichte bedrijf ‘een Hollands succesverhaal’ dat in één adem genoemd kan worden met ‘het poldermodel en het maken van kaas’.



Eerdere zorgen rond het Duitse dieselschandaal nam hij weg. ,,Onze vloot kent alleen maar zeer nieuwe dieselmodellen. De restwaarde daarvan is niet lager en in sommige markten zelfs hoger.’’



Een groot lijk in de kast lijkt de oorzaak: deze week bekend werd dat LeasePlan flink moet afschrijven op zijn Turkse leasewagens. Door de slechte economie is de Turkse lira in waarde gekelderd.



