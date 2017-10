AEX terug op niveau van voor crisis

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent in de plus op 550,39 punten. Op 29 juni 2007 werd een slotkoers bereikt van 548,21 punten, daarna zette een flinke val in tot minder dan 217 punten in het eerste kwartaal van 2009.



De MidKap klom 0,2 procent tot 843,98 punten. De beurs in Londen won 0,1 procent, Parijs steeg 0,5 procent en Frankfurt dikte 0,6 procent aan.



Op het Damrak blonk Gemalto uit na publicatie van kwartaalcijfers met een winst van ruim 9 procent. De digitaal beveiliger zag de omzet in het derde kwartaal groeien en handhaafde de financiële verwachtingen voor het hele jaar. Biotechnologiebedrijf Galapagos, dat ook met cijfers kwam, klom 0,4 procent.