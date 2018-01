ACM: ga niet in op aanbod luxe vakantievilla’s van De Reisplanner

blik op de beurs Sligro in trek op Damrak

10:30 De aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag licht vooruit. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers wachten op de toelichting die president Mario Draghi later op de dag zal geven op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Op het Damrak was Sligro in trek na een handelsbericht.