ACM doet invallen bij Eneco, Essent en Vattenfall

Met video Halve eeuw terug telde Philips 100.000 werknemers, nu zijn het er slechts 10.000

Weer een nieuwe topman bij Philips die het mes in de organisatie zet. Duizenden mensen verliezen hun baan. In Nederland zakt het personeelsbestand onder de 10.000. Wat blijft er nog over van het roemruchte elektronicaconcern?

30 januari