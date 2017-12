ABN-topman Van Dijkhuizen: 'Ik wil ook wel eens een dagje thuiswerken'

Wilt u zichzelf daarom extra hard bewijzen? ,,Ik heb dat toen ook in de krant gelezen, maar het is meteen ook de laatste keer dat ik het heb gehoord. Het is verstomd toen ik begin dit jaar de managementstructuur heb aangepakt, en de top flink verkleind heb. Jij noemt het nu, maar de afgelopen maanden heb ik het niet gehoord." Tot nu toe bent u niet echt naar buiten getreden. ,,Dat past denk ik bij mijn persoonlijkheid. Ik vertel liever wat ik gedaan heb, dan dat ik heel visionaire verhalen houd over wat ik ga doen. Maar je moet wel zichtbaar zijn, je in het debat mengen. Ik ben bereid dat te doen, maar in beginsel mis ik daar misschien een zekere ijdelheid voor.'' Je zou ook kunnen stellen dat mensen anno 2017 niet zitten te wachten op extraverte bankiers. ,,Ik denk zeker dat je voorzichtig moet zijn met als bankier een grote broek aantrekken. Je moet je thema's goed kiezen. En het moeten niet alleen woorden zijn. Ik vind het geweldig hoe iemand als Feike Sijbesma van DSM dat doet. Hij is een soort rolmodel. Hij maakt een chemiebedrijf, dat bekend stond om de viezigheid van zijn producten, duurzaam. Zelf hebben we dat thema dit jaar ook opgepakt. We helpen klanten hun vastgoed te verduurzamen. In 2030 moet onze portefeuille gemiddeld energielabel A hebben.''

Het is een grote uitdaging, maar niet de grootste. Dat, zegt Van Dijkhuizen, is de strijd met de bigtechs - Amazon, Google, Facebook. ,,Het is onduidelijk in hoeverre ze de bankwereld in willen. Maar ze zijn heel geïnteresseerd in betaaldata. En op een gegeven moment willen mensen geen betaalkaartjes meer, ze willen met hun smartphone betalen. Dat is voor die bedrijven ongelooflijk interessant. Zij weten nu al meer van mij dan mijn vrouw. Dat is gewoon zo.''



Wat is het unieke aan banken dat ze die reuzen het hoofd kunnen bieden? Die bedrijven zijn zoveel groter.

,,Zij hebben de gunfactor. Mensen geven ze gemakkelijk data, daar zijn ze bij banken iets voorzichtiger mee. Ons voordeel: geld is iets bijzonders. Mensen zijn bezorgd dat het kwijtraakt. En rond geld zit advisering. Klanten willen graag advies, ook voor onbenullige dingen. Hoeveel mensen hebben niet een universitaire opleiding en snappen toch hun financiën niet? Over de bankwereld zijn mensen negatief, maar hun eigen bankier geeft toch wel goed advies, vinden ze. Daar zit onze kracht."



In hoeverre schuurt dat met de duizenden ontslagen van de afgelopen jaren?

,,Niet. Het nieuwe model is gewoon efficiënter. Vroeger zaten medewerkers op sommige locaties te wachten op klanten. Ik was pas in Nijmegen in ons callcenter, of hoe heet dat... contactcenter. De mensen daar bedienen Whatsapp, telefoon, Twitter, webcam, noem maar op. Dat gaat razend efficiënt, en met veel meer expertise. Het is een verschil of je ergens op kantoor komt waar ze vijf keer per jaar een scheiding behandelen, of dat je geholpen wordt door mensen die dat veel vaker doen.''