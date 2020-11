ABN Amro schrapt 15 procent van de arbeidsplaatsen

,,We hebben laten zien dat we de kosten goed kunnen beheersen. De kosten willen we beperken tot 4,7 miljard euro in 2024, door 700 miljoen euro aan verdere kostenbesparingen te realiseren. In 2021 zullen de kosten naar verwachting op 5,3 miljard euro uitkomen, hoger dan die in 2020 van circa 5,1 miljard euro. We verwachten tot en met 2024 een verdere vermindering van het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 15 procent, vooral vanaf 2022", aldus de bank in het persbericht.