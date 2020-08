ABN AMRO grijpt in bij zakenbank en schrapt 800 van de 2500 banen

In het tweede kwartaal is ABN AMRO onder druk van de coronacrisis opnieuw in de rode cijfers gedoken, net als in het eerste kwartaal. Onder de streep kwam de bank in het tweede kwartaal 5 miljoen euro tekort. Een jaar eerder ging nog een nettowinst van 693 miljoen euro in de boeken. Het nettoverlies komt vooral door de forse kredietverliezen bij de bank. ABN AMRO moest 703 miljoen euro apart zetten voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden.